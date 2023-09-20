Жители села во Владимирской области вынуждены пить ржавую воду Три водонапорные башни в Есиплево...

Жители села во Владимирской области вынуждены пить ржавую водуТри водонапорные башни в Есиплево кольчугинском районе пошли под снос. Люди говорят, вблизи домов нет даже колодцев, где можно было бы набрать чистой воды.Вот, что они видят, поднося руки к крану по утрам и в течение дня ситуация повторяется. Из строя выходят насосы, о пользовании стиральными машинами и речи не идет. За питьевой водой селяне вынуждены ходить на родник в километре от Есиплево. С проблемой они обратились в Народный фронт. Активисты пообещали посодействовать людям во включении в федеральную программу "Чистая вода".(Видео регионального отделения ОНФ)