Правительство Мексики приняло решение об усилении мер безопасности в городе Кульякан, столице штата Синалоа, после недавних столкновений с членами наркокартеля. В субботу, 19 октября, туда прибыли спецрейсом более 200 бойцов элитных подразделений вооруженных сил.

Правительство Мексики приняло решение об усилении мер безопасности в городе Кульякан, столице штата Синалоа, после недавних столкновений с членами наркокартеля. В субботу, 19 октября, туда прибыли спецрейсом более 200 бойцов элитных подразделений вооруженных сил. Об этом сообщило региональное управление общественной безопасности на своей странице в Twitter.Как уточняется, 230 военнослужащих сил специального назначения министерства обороны Мексики, прибыв в Кульякан, приступили к патрулированию столицы региона вместе с полицией штата. Пока не сообщается, как долго они пробудут в городе.17 октября в Кульякане силовикам удалось задержать Овидио Гусмана Лопеса – одного из сыновей экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. После этого начались бои на улицах города с применением автоматических винтовок и крупнокалиберных пулеметов. В результате столкновений погибли по меньшей мере девять человек, свыше 20 получили ранения. Чтобы не подвергать опасности местных жителей, власти приказали отпустить Гусмана Лопеса.Хоакина Гусмана экстрадировали в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года, напоминает ТАСС. В феврале текущего года жюри присяжных Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля бывшего главаря наркокартеля приговорили к пожизненному тюремному заключению, также его обязали выплатить штраф в размере 12,6 миллиарда долларов.