На Украине Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца близкого к экс-президенту Петру Порошенко бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Олега Гладковского. Однако он может внести залог - он установлен в сумме 10,6 миллиона гривен (около 430 тысяч долларов).

На Украине Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца близкого к экс-президенту Петру Порошенко бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Олега Гладковского. Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании Гладковскому меры пресечения в виде содержания под стражей.Однако он может внести залог — он установлен в сумме 10,6 миллиона гривен (около 430 тысяч долларов). Также, как стало известно в ходе заседания, несколько человек готовы взять Гладковского на поруки.Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Гладковскому обвинение по двум статьям — "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Декларирование недостоверной информации", передает ТАСС. По данным следствия, он использовал власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, конечным владельцем которой является — ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".В частности, Гладковский обеспечил включение в гособоронзаказ и приобретение за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 ("Богдан" 6317) по завышенным ценам у входящего в состав "Богдан Моторс" предприятия "Автосборочный завод номер 2". В результате государству был нанесен убыток на сумму 10 миллионов 620 тысяч гривен.Также украинские борцы с коррупцией установили, что Гладковский не задекларировал доходы своей супруги, полученные от сдачи ею в аренду элитной недвижимости в центре Киева. Общая сумма этих доходов, о которых Гладковский знал — 164,5 тысячи долларов.В четверг, 17 октября, Гладковского задержали при попытке покинуть Украину. Он является фигурантом журналистского расследования программы "Наши гроши", в котором утверждается, что экс-чиновник был участником схем хищений в украинском оборонном комплексе. Гладковский считает свое задержание незаконным и в знак протеста накануне объявил голодовку "против произвола правоохранительных органов".По данным СМИ, Олег Гладковский вместе со своими партнерами с ведома руководства "Укроборонпрома" организовал поставки государственным оборонным предприятиям контрабандных российских деталей для военной техники по завышенным в несколько раз ценам. В участии в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом", журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и НАБУ. По данным расследования, убытки для государства могли составить около 250 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов). После обнародования скандального репортажа правительство Украины распорядилось провести международный аудит "Укроборонпрома".Ранее издание Bihus.info опубликовало информацию о хищениях в оборонной сфере Украины с участием сына бывшего замсекретаря СНБО. По версии этого издания, Игорь Гладковский с компанией единомышленников с 2016 года продавал украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300 процентов. Всего они получили от "Укроборонпрома" 9,2 миллиона долларов.