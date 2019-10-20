Нападающий Зенита Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над Ростовом (6:1) в матче 13-го тура российской премьер-лиги. Дзюба в противостоянии с командой Валерия Карпина оформил хет-трик и отдал две голевые передачи.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над "Ростовом" (6:1) в матче 13-го тура российской премьер-лиги. Дзюба в противостоянии с командой Валерия Карпина оформил хет-трик и отдал две голевые передачи."Как я это делаю? Это магия! Так получилось: прекрасные партнеры, атмосфера – просто кайф, – заявил Дзюба в интервью клубной пресс-службе. – Получаем удовольствие, стараемся, пашем. Выполнили установку, получился идеальный матч в нашем исполнении.Сборная придает сил? "Зенит" и сборная – это две лучшие команды в моей карьере по состоянию, атмосфере. Безумного горжусь ими, очень люблю их и наслаждаюсь футболом. Футбольный век очень короткий, надеюсь, как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей. Ведь футбол – это игра, спектакль, можно сказать. Сегодня был прекрасный спектакль, очень приятно исполнить одну из главных ролей в нем", – подытожил российский форвард.Напомним, "Зенит" одержал четвертую победу в последних пяти играх РПЛ и с 29 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на четвертой строчке, имея в активе на три очка меньше. В следующем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака в воскресенье, 27 октября, на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", а команда Валерия Карпина днем ранее примет "Сочи".