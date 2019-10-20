В Барселоне уже почти 100 человек получили различные травмы в ходе уличных баталий с правоохранителями. Акции протеста запланированы и на ближайшие дни, о чем российских туристов предупредили в МИД РФ.

В Барселоне уже почти 100 человек получили различные травмы в ходе уличных баталий с правоохранителями. Акции протеста запланированы и на ближайшие дни, о чем российских туристов предупредили в МИД РФ.Центр Барселоны. Это мало похоже на туристический город. Тут все, как будто после бомбардировки, все в огне, перевернуто, сломано, дорожные знаки, урны, люди бросают каучуковые шарики, которые отскакивают от стен и очень больно бьют. Кругом – огромные, увесистые булыжники. Полиция пытается оттеснить протестующих, но они то и дело наступают. Приходится спасаться и журналистам, и самим полицейским. Они отходят, пятятся назад, и постоянно отстреливаются.Пожарные не успевают потушить горящие мусорные баки, полиция стреляет в протестующих резиновыми пулями, а те отвечают залпами фейерверков и бросают бутылки.Напуганные местные жители не верят своим глазам, пытаются выбраться из этой западни, но все улицы перекрыты. "Это просто отвратительно! Все очень плохо. Это уже никакие не протесты, а война. Дело уже не в Каталонии или Испании — это война против страны", — говорят местные жители.Работать здесь очень опасно, журналисты перебежками перемещаются по улице и прячутся за баррикадами, оставленными протестующими. Самые подготовленные — с противогазами: впервые полиция применяет слезоточивый газ и впервые в истории Каталонии — водометы. Пресса часто оказывается между двух огней, не спасает даже яркая маркировка.Защита не всегда спасает, даже если речь идет об экипированных стражах порядка. Один из полицейских серьезно ранен, он без сознания. Его эвакуируют с места боя.По ту сторону баррикад действуют аккуратно, быстро, согласованно. Растет количество пострадавших и с другой стороны фронта. Одному молодому человеку попали прямо в глаз — он может лишиться зрения.Мирные протесты днем, которые собрали больше полумиллиона человек, отошли на второй план. Ночью балом правят анархисты, на подмогу к которым едут такие же люди в черной одежде из других европейских стран.