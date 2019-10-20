Татьяна
Буланова получила непристойное предложение. Блогер Лена Миро заявила, что певица может заниматься сексом за деньги.
Татьяна
Буланова получила непристойное предложение. Блогер Лена Миро заявила, что певица может заниматься сексом за деньги.
Все
началось с того, что Буланова в интервью рассказала, что готова к новым
отношениям. Татьяна мечтает встретить порядочного мужчину, правда, даже не
представляет где его найти.
"По
тусовкам хожу мало. Может, найду свою судьбу в троллейбусе? А почему нет? Я
простая, добрая – не бойтесь, никого не пошлю. Подходите знакомиться!" – говорила
вокалистка.
Эти
вполне себе невинные рассуждения побудили известного блогера
Лену Миро написать пост в ЖЖ. В новой публикации обозревательница рассказала, о
людях, которые коллекционируют любовные связи со звездами. Якобы некоторые известные
личности оказывают интимные услуги за деньги. По мнению Лены, желающие
заполучить в свою постель знаменитость, должны обратить внимание на .
20 Окт 2019 в 3:00 PDT
"Есть
деньги? Заказываешь эскортницу из "Инстаграм" с миллионом ботов в подписчиках.
Нет денег, а хочешь быть в тренде? Садишься в троллейбус и знакомишься с Таней!
Зато будет потом, что обсудить в пивнушке или похвастаться лет через десять в
доме для престарелых", – отметила Лена Миро.