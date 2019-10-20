Татьяна Буланова получила непристойное предложение. Блогер Лена Миро заявила, что певица может заниматься сексом за деньги.

ТатьянаБуланова получила непристойное предложение. Блогер Лена Миро заявила, что певица может заниматься сексом за деньги.Всеначалось с того, что Буланова в интервью рассказала, что готова к новымотношениям. Татьяна мечтает встретить порядочного мужчину, правда, даже непредставляет где его найти."Потусовкам хожу мало. Может, найду свою судьбу в троллейбусе? А почему нет? Япростая, добрая – не бойтесь, никого не пошлю. Подходите знакомиться!" – говорилавокалистка.Этивполне себе невинные рассуждения побудили известного блогераЛену Миро написать пост в ЖЖ. В новой публикации обозревательница рассказала, олюдях, которые коллекционируют любовные связи со звездами. Якобы некоторые известныеличности оказывают интимные услуги за деньги. По мнению Лены, желающиезаполучить в свою постель знаменитость, должны обратить внимание на .20 Окт 2019 в 3:00 PDT"Естьденьги? Заказываешь эскортницу из "Инстаграм" с миллионом ботов в подписчиках.Нет денег, а хочешь быть в тренде? Садишься в троллейбус и знакомишься с Таней!Зато будет потом, что обсудить в пивнушке или похвастаться лет через десять вдоме для престарелых", – отметила Лена Миро.