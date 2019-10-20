Любовь Успенскую упрекнули в злоупотреблении пластикой. 65-летняя артистка подверглась жесткой критике.

Любовь Успенскую упрекнули в злоупотреблении пластикой. 65-летняяартистка подверглась жесткой критике.Вокалистка Любовь Успенская тщательно следит за своейвнешностью. Артистка выглядит намного моложе своих лет.Как говорит сама Успенская, она ни разу не делала пластику.Любовь предпочитает пользоваться услугами косметологов, ведь с помощью инъекций "красоты"можно добиться потрясающего эффекта: кожные покровы подтянуты, контуры лицачеткие и все это без хирургического вмешательства. Между тем поклонники считают,что в стремлении выглядеть свежо певица перестаралась.Накануне опубликовала в личном "Инстаграм"видео. Она показала, как играет на баяне. В комментариях к публикации подписчики обратили внимание, насколько сильно изменилась внешность звезды."Зачем вы себя так изуродовали? Вы сейчас похожи на старшуюсестру Сережи Зверева😱 (здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Я тоже смотрю и ничего непонимаю....Что это за пластика? Человека изуродовали......Голова присобаченанепонятно от чего. Туловище живое, пальцы двигаються, а голова, как чурбан.Прости Господи.....", "👏я вообще увидила сходство с Майклом Джексоном! По сути типажодин, видимо воображения нет у рукожопых врачей, всех на одно лицо делают", -писали оторопевшие фолловеры .