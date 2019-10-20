Борис Джонсон написал письмо, которое от него ожидал Дональд Туск. Премьер Британии от имени Соединенного Королевства попросил главу министров Евросовета отсрочить Brexit до конца дня 31 января 2020 года.

Борис Джонсон написал письмо, которое от него ожидал Дональд Туск. Премьер Британии от имени Соединенного Королевства попросил главу министров Евросовета отсрочить Brexit до конца дня 31 января 2020 года.В своем письме Джонсон уточняет, что если стороны смогут достигнуть соглашения по выходу из ЕС раньше 31 января, то Brexit произойдет раньше. Он также подчеркивает, что обращается к ЕС с подачи парламента.РИА Новости сообщает, что на фотокопии, доступной прессе, нет личной подписи Джонсона.19 октября Туск и Джонсон по телефону обсудили ситуацию, сложившуюся после голосования в Палате общин. Затем в своем Twitter Туск написал, что ожидает от премьера Британии письма с запросом об отсрочке Brexit.Ранее планировалось, что Британия выйдет из ЕС 31 октября. Однако теперь сроки Brexit будет определять Евросоюз.