Эксперты из журнала Military Watch назвали атомный крейсер Адмирал Нахимов самым опасным кораблем российского флота.

Эксперты из журнала Military Watch назвали атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым опасным кораблем российского флота.Обновленный крейсер поступит на вооружение в 2021 году. Он будет оснащен продвинутой системой ПВО – адаптированным под корабли С-400 – и значительным арсеналом крылатых ракет. Кроме того, его оснастят ЗРК "Редут", зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Кортик" и новейшими системами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, крейсер может долгое время работать вдали от побережья РФ благодаря своим ядерным силовым установкам.Military Watch пишет о гиперзвуковой ракете "Циркон", которая станет главным противокорабельным оружием "Адмирала Нахимова". Она превзойдет своего американского "конкурента" – ракету "Гарпун", так как сможет поражать цели на скорости порядка 8 Мах и на расстоянии до 1000 километров. Именно эта способность крейсера – поражать цели гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях – заставила экспертов признать его самым опасным кораблем, передает РИА Новости.