Российский спортсмен Дмитрий Алиев занял третье место на первом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Лас-Вегасе. За короткую и произвольную программы 20-летний фигурист в сумме получил 253,55 балла.

Российский спортсмен Дмитрий Алиев занял третье место на первом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Лас-Вегасе. За короткую и произвольную программы 20-летний фигурист в сумме получил 253,55 балла.Первенствовал американец Нэйтан Чен, набравший за два проката 299,09 балла. Его соотечественник Джэйсон Браун (255, 09) занял второе место. Еще один россиянин Роман Савосин расположился на 12-й строчке, набрав 182,16 балла.