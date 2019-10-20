Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на первом этапе серии Гран-при Skate America, который проходит в Лас-Вегасе.

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на первом этапе серии Гран-при Skate America, который проходит в Лас-Вегасе.Степанова и Букин набрали в сумме за ритм-танец и произвольный танец 206,57 балла. Первенствовала американская пара Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (209,55), а третье место заняли Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (197,53) из Канады.Еще один российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (181,82) стали пятыми, а Софья Шевченко и Игорь Еременко (166,51) – девятыми.