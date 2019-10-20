Домашнее поражение от соперников из Урала (1:2) стоило тренеру клуба премьер-лиги Тамбова Александру Григоряну рабочего места. Руководители команды сообщили на официальном сайте, что стороны прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.

Домашнее поражение от соперников из "Урала" (1:2) стоило тренеру клуба премьер-лиги "Тамбова" Александру Григоряну рабочего места. Руководители команды сообщили на официальном сайте, что стороны прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.Александр Григорян возглавил "Тамбов" в апреле текущего года и привел команду к исторической, как написано в официальном заявлении клуба, победе в Футбольной Национальной Лиге. Под его руководством наша команда впервые дебютировала в премьер-лиге и одержала, в частности, знаковую победу над "Спартаком".Но в дальнейшем дела у "Тамбова" не заладились. Поражение от "Урала" стало девятым для команды в сезоне, дебютанты высшего дивизиона обосновались на последнем, 16-м месте с турнирной таблице. Имя нового наставника "Тамбова" будет объявлено в ближайшее время.