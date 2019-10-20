В Кабмине предложили способ защитить граждан от атак коллекторов и мошенников, которые воруют деньги, пользуясь паспортными данными жертвы. Госдума рассмотрит законопроект об идентификации клиентов банка по номеру телефона.

В Кабмине предложили способ защитить граждан от атак коллекторов и мошенников, которые воруют деньги, пользуясь паспортными данными жертвы. Госдума рассмотрит законопроект об идентификации клиентов банка по номеру телефона. Таким образом будут верифицироваться паспортные данные клиента, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.Планируется создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте – ЕИС. Она станет связующим звеном между кредитными организациями (которые и профинансируют ее создание) и операторами связи.Аксаков отметил, что не все банки видят смысл в подобной проверке и не все кредитные организации согласны тратиться на ЕИС.