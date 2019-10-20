Защитник молодежной команды казанского Рубина Вячеслав Фомин получил тяжелую травму во время гостевого матча с московским Спартаком. Футболист в ходе игры наткнулся на ногу одного из соперников и от удара у него произошел разрыв внутренних органов. Игрока срочно госпитализировали.

Защитник молодежной команды казанского "Рубина" Вячеслав Фомин получил тяжелую травму во время гостевого матча с московским "Спартаком". Футболист в ходе игры наткнулся на ногу одного из соперников и от удара у него произошел разрыв внутренних органов. Игрока срочно госпитализировали."Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови, — цитирует издание "Бизнес-Онлайн" врача молодежной команды казанцев Ильшата Хабирова. – Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. После операции он приходил в сознание. Со слов врачей, селезенка у него цела, почка цела, легкое цело. Скорее всего, повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота".Хабиров подтвердил, что игрок неудачно упал на чужую ногу: "Да, упал на чью-то коленку. Так случилось, к сожалению. Клуб разместил меня рядом с больницей. В реанимации находится нельзя. Сегодня к Славе прилетят родители. Пока состояние не позволяет его куда-то транспортировать".