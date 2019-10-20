Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни обсудит вопрос о сирийских военных на севере Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. Выступая в турецком городе Кайсери, он рассказал, что накануне провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни обсудит вопрос о сирийских военных на севере Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. Выступая в турецком городе Кайсери, он рассказал, что накануне провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.В районе проведения турецкой операции "Источник мира" находятся правительственные войска режима сирийского президента Башара Асада под защитой России. "Мы обсудим эту тему с господином Путиным", — отметил Эрдоган.Если договориться с Россией по этой теме ему не удастся, Турция "продолжит реализовать собственные планы", пообещал Эрдоган. Накануне он также говорил, что хочет обсудить с Путиным создание зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. Анкара намеревается создать там 12 наблюдательных пунктов.Тем временем о готовности Турции продолжить операцию в Сирии, если формирования курдских "Сил народной самообороны" не покинут зону безопасности, как сказано в достигнутом с США 17 октября соглашении, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. Он напомнил, что Анкара дала "Силам народной самообороны" пять дней на вывод их бойцов.Ранее сегодня турецкое Министерство национальной обороны обвинило курдские формирования в нарушении режима прекращения огня, а именно в 14 обстрелах за последние 36 часов. Коалиция "Силы демократической Сирии", в которую входят курдские "Силы народной самообороны", выступила с аналогичным обвинением в адрес Анкары.В соответствии с соглашением США и Турции о приостановке боевых действий от 17 октября, Анкара согласилась на 120 часов прекратить огонь. За это время курдские отряды, входящие в состав "Сил демократической Сирии", должны покинуть район создаваемой Анкарой пограничной зоны безопасности.