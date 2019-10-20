В Чили из-за массовых беспорядков ввели комендантский час в большинстве районов столицы. Жители Сантьяго должны будут оставаться дома с десяти вечера до семи утра.

В Чили из-за массовых беспорядков ввели комендантский час в большинстве районов столицы. Жители Сантьяго должны будут оставаться дома с десяти вечера до семи утра, передает телеканал "Россия 24".Массовые демонстрации, которые быстро переросли в столкновения с полицией, начались еще в 14 октября. Протестующие были недовольны ростом цен на транспортные услуги. Манифестанты нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов. Полиция арестовала более 300 человек. На улицы Сантьяго пришлось вывести бронетехнику. Власти страны объявил в столице чрезвычайное положение.