В дни, когда в Москве играется крупный теннисный турнир Кубок Кремля, пришла трагическая новость: на 53-м году жизни скончался известный российский теннисист Александр Волков. На столичном турнире он побеждал и в одиночном разряде, и в парном.

В дни, когда в Москве играется крупный теннисный турнир Кубок Кремля, пришла трагическая новость: на 53-м году жизни скончался известный российский теннисист Александр Волков. На столичном турнире он побеждал и в одиночном разряде, и в парном.Карьера Волкова пришлась на тяжелые 1990-е годы, когда после развала Советского Союза российский теннис прокладывал себе дорогу к мировому признанию. Волков приложил к этому свою трудолюбивую руку.В 1991 году он победил на Кубке Кремля в паре с Андреем Черкасовым, а в 1994-м стал чемпионом в личном первенстве, одолев американца Чака Адамса. В 1993 году Волков добился наивысшего достижения на турнире "Большого шлема", добравшись до полуфинала US Open и установил личный рекорд в рейтинге АТР – 14-е место. В составе сборной России Александр дважды играл в финале командного Кубка Дэвиса.