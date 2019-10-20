Совмещать работу и материнство можно и нужно... нужна... самореализация.

Министерство внесло поправки в законодательство о соцстраховании. Согласно им, пособия на детей будут выдавать только тем матерям, которые ухаживают за детьми самостоятельно. А если при уходе за ребёнком есть помощь родных и нянь, то детское пособие государство выплачивать уже не будет. То есть одновременная подработка - любая по продолжительности - и получение детского пособия данным положением запрещается. Но как же мамам выходить из сложного положения? Открывать в себе новые таланты.Предлагаем очень позитивный пример от Ирины Кондратьевой - она создала рабочее место не только себе, а и еще десяти мамам в декрете, таким же, как она сама.После ухода в декрет, у маркетолога Ирина Кондратьевой, появились совсем другие вопросы нежели ситуация на рынке и стратегия продвижения товаров. Чем и как кормить, сколько гулять, где лечить ? - даже в интернете подходящей площадки с полезной и актуальной информацией Ирина не нашла.Ирина Кондратьева, создатель группы "Про детей" и "ЖенСовет": "Я решила создать такую площадку сама и развить ее до такой активности, чтобы я и другие мамы каждый день могли получать и полезную и интересную информацию и общение."Так появилась группа вконтакте "Про детей", сейчас в ней более 20 тысяч подписчиков. Но женские интересы не ограничиваются декретом, поэтому Ирина создала еще одну группу "ЖенСовет", сейчас она даже популярнее первой. Почти за 4 года существования в группе обсудили более 35 тысяч вопросов. У столь необычного названия группы - своя история.Ирина Кондратьева, создатель группы "Про детей" и "ЖенСовет": "В студенческие годы я жила в общежитии, в политеховском, в ВлГУ. И мы в комнате с девочками собирались по комнатам и обсуждали различные темы, которые за день происходили: про мальчиков, про учебу, про какие-то другие вещи, и мы эти женские посиделки называли женсовет."Увлечение переросло в работу. Ирина освоила новые профессии СММ-маркетолог и дизайнер. Потом создала такие же сообщества по всей России. Группы "ЖенСовет" и "Про детей" открыты в Иванове, Брянске, Череповце, Смоленске, Липецке, Калуге и Белгороде. Управлять группами помогают еще несколько девушек в декрете.Ирина Кондратьева, создатель группы "Про детей" и "ЖенСовет": "Совмещать работу и материнство можно и нужно, потому что я сейчас понимаю, если бы я не занималась этой деятельностью, 4 с половиной года декрета, наложило бы отпечаток на мою психику. Нельзя постоянно заниматься бытовыми вещами и ребенком, нужна какая-то другая самореализация."У молодой мамы уже двое детей, но она не собирается останавливаться, планов много. А поддерживает Ирину во всех начинаниях муж. К сожалению, дать интервью он не смог - гулял с детьми.Екатерина Таманова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"