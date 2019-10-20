Возлюбленная рэпера Тимати рассказала о своем самочувствии в
Инстаграм. Модель Анастасия Решетова публикует снимки из
перинатального центра.
Возлюбленная рэпера Тимати рассказала о своем самочувствии в
"Инстаграм". Модель Анастасия Решетова публикует снимки из
перинатального центра.
Избранница артиста готовится к выписке из роддома. Вот-вот Анастасия Решетова и ее малыш,
которого назвали Ратмир,
поедут домой.
Модель, хоть и погружена в заботы о младенце, не забывает подписчиков
своего микроблога. Анастасия постоянно делится с поклонниками новостями.
Решетова рассказала, что начала кормить сына грудью,
а также надела специальный бандаж, чтобы быстрее вернуться в форму. Судя по всему, новоиспеченная мама переживает за фигуру.
"Корсет надела. Кормлю. Вес еще не проверяла", – написала зазноба
рэпера Тимати в "Сторис" своего "Инстаграм".
Ранее Анастасия Решетова признавалась, что роды были тяжелыми.
"Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда его
приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от
великого счастья. Сейчас, когда смотрю на него, даже до конца не могу поверить
в то, что небеса благословили нас на такое чудо" – отмечала модель.
К слову, в самый ответственный момент Решетову поддерживал
возлюбленный и его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь на
роды.
Примечательно, что мать модели ждала
хороших новостей дома. Теперь родительница Анастасии Решетовой каждый день навещает дочь
и внука в больнице. Кстати, мальчик, по словам Анастасии, похож на своего отца