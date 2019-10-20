Возлюбленная рэпера Тимати рассказала о своем самочувствии в Инстаграм. Модель Анастасия Решетова публикует снимки из перинатального центра.

Возлюбленная рэпера Тимати рассказала о своем самочувствии в"Инстаграм". Модель Анастасия Решетова публикует снимки изперинатального центра.Избранница артиста готовится к выписке из роддома. Вот-вот Анастасия Решетова и ее малыш,которого назвали Ратмир,поедут домой.Модель, хоть и погружена в заботы о младенце, не забывает подписчиковсвоего микроблога. Анастасия постоянно делится с поклонниками новостями.Решетова рассказала, что начала кормить сына грудью,а также надела специальный бандаж, чтобы быстрее вернуться в форму. Судя по всему, новоиспеченная мама переживает за фигуру."Корсет надела. Кормлю. Вес еще не проверяла", – написала зазнобарэпера Тимати в "Сторис" своего "Инстаграм".Ранее Анастасия Решетова признавалась, что роды были тяжелыми."Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда егоприложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала отвеликого счастья. Сейчас, когда смотрю на него, даже до конца не могу поверитьв то, что небеса благословили нас на такое чудо" – отмечала модель.К слову, в самый ответственный момент Решетову поддерживалвозлюбленный и его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь народы.Примечательно, что мать модели ждалахороших новостей дома. Теперь родительница Анастасии Решетовой каждый день навещает дочьи внука в больнице. Кстати, мальчик, по словам Анастасии, похож на своего отца