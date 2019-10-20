На работы в парке привлекают федеральные средства по нацпроекту

Городские власти объявили об анкетировании костромичейо благоустройстве парковой зоны возле памятника Ленину.Об этом сообщает администрация Костромы. Эта общественная территория по итогам рейтингового голосования жителей заняла пятое место, это значит, её предстоит благоустроить по национальному проекту «Жильё и городская среда» с привлечением федеральных средств.Проект благоустройства парка обещают создать с учётом мнения горожан. Чтобы определить направления развития территории, костромичам предлагают ответить на вопросы специально разработанной анкеты. Её разместили на официальном сайте администрации города в разделе .Кроме того, такие анкеты городские власти передадут в общественные организации, вузы, на предприятия Костромы.Проектирование и общественное обсуждение благоустройства парка будет сопровождать региональный Центр компетенций, который создан при Костромской сельскохозяйственной академии. В нём работают архитекторы, профессора и преподаватели костромских вузов, студенты, представители общественных и молодёжных организаций. На базе Центра организуют стратегические сессии и семинары по разработке проектных заданий и оценке результатов проектирования. Участие в обсуждении примут и те, кто заинтересован в развитии Центрального парка – активные жители, представители организаций и учреждений, расположенных на прилегающих к парку улицам.Созданием эскизных проектов благоустройства парковой зоны займутся студенты старших курсов архитектурных и инженерно-строительных факультетов. После оценки работ экспертный совет выберет лучший дизайн-проект. Начать работы по благоустройству Центрального парка планируется в 2020 году.