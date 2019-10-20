В столичном дворце спорта Крылатское завершается крупный теннисный турнир Кубок Кремля-2019. В финале женских соревнований встретятся представительница Швейцарии Белинда Бенчич и наша Анастасия Павлюченкова. В полуфинале Настя переиграла чешку Каролину Мухову.

В столичном дворце спорта "Крылатское" завершается крупный теннисный турнир Кубок Кремля-2019. В финале женских соревнований встретятся представительница Швейцарии Белинда Бенчич и наша Анастасия Павлюченкова. В полуфинале Настя переиграла чешку Каролину Мухову.Мухова по ходу турнира стала настоящим специалистов по россиянкам. В первом круге она одолела двукратную чемпионку "Большого шлема" Светлану Кузнецову, а в четвертьфинале вывела из борьбы Екатерину Александрову. Каролина и в полуфинале билась не на жизнь, а на смерть. Павлюченкова выиграла только в трех партиях – 6:4, 6:7, 6:1.В свою очередь третья ракетка Кубка Кремля Бенчич в полуфинальной встрече с француженкой Кристиной Младенович решала сразу две задачи: попасть в финал и добиться права играть на итоговом турнире года WTA. Обе задачи швейцарка с успехом решила, победив со счетом 6:3, 6:4.