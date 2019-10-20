Протестующие в Ливане частично добились своего: правительство не будет вводить новые налоги. Вместо этого в стране подготовят план реформ с привлечением банковского сектора, заявил министр финансов Ливана.

Протестующие в Ливане частично добились своего: правительство не будет вводить новые налоги. Вместо этого в стране подготовят план реформ с привлечением банковского сектора, заявил министр финансов Ливана.Впрочем, заявление властей встретили с недоверием, и на улицах по-прежнему требуют отставки правительства. Протесты в Бейруте продолжаются с четверга, 17 октября, напоминает телеканал "Россия 24". За участие в погромах там накануне задержали 70 человек.