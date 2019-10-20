Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который находится с визитом в Белграде, провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы российский премьер передал сербскому лидеру привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который находится с визитом в Белграде, провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы российский премьер передал сербскому лидеру привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.Медведев отметил, что ранее в этот день они с Вучичем пообщались на параде Вооруженных сил Сербии. Как заявил глава правительства РФ, сербские военнослужащие демонстрировали военную технику, и смотрелось это "весьма и весьма достойно". По словам Медведева, это отражает рост экономики Сербии, а стало быть, возможность укреплять ее обороноспособность и безопасность.Он указал также, что экономическое взаимодействие РФ и Сербии складывается хорошо: растет товарооборот, накапливаются инвестиции. "В общем, к такой знаменательной дате, которая связывает наши народы, мы подошли с хорошим результатом", — отметил российский премьер, слова которого приводит "Интерфакс".Вучич, со своей стороны, тоже затронул тему интенсивности российско-сербских экономических связей. "По поводу экономических отношений я думаю, что нам надо что-то лучше делать, развивать, укреплять", — отметил сербский лидер.Кроме того, он выразил российской стороне признательность за позицию по вопросу суверенитета Сербии.В ходе визита Россия и Сербия подписали соглашение о предоставлении сербскому правительству государственного экспортного кредита. Речь идет о сумме в 172,5 миллионов евро, пишет ТАСС.Премьер РФ находится в Сербии на торжествах, приуроченных к 75-летию освобождения Белграда от фашистов. Он также провел переговоры с премьер-министром страны Аной Брнабич и выступил в Народной скупщине Сербии.