Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на развитие многостороннего сотрудничества России и Сербии. Как заявил он в ходе переговоров со своей сербской коллегой Аной Брнабич в субботу в Белграде, этому должны способствовать как нынешняя встреча, так и скорый визит Брнабич в Москву.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на развитие многостороннего сотрудничества России и Сербии. Как заявил он в ходе переговоров со своей сербской коллегой Аной Брнабич в субботу в Белграде, этому должны способствовать как нынешняя встреча, так и скорый визит Брнабич в Москву.Медведев напомнил, что в последний раз был в Сербии ровно десять лет назад — 20 октября 2009 года. Он назвал Сербию дружественной страной и отметил, что ему очень приятно посетить ее снова. По словам, российского премьера, 75-летие освобождения Белграда от фашистов — это общий праздник, в котором он с удовольствием примет участие. Кроме того, в ходе визита Медведев рассчитывает "просто обменяться информацией, как развиваются наши отношения".Со своей стороны, Брнабич приветствовала коллегу и поблагодарила за то, что тот нашел время приехать на торжества и вместе с Сербией отпраздновать эту победу. "Ваш визит как раз дополнительно подтверждает уровень тех отношений, которые имеются между Российской Федерацией и Сербией", — заявила Брнабич, слова которой приводит "Интерфакс".Вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович, в свою очередь, заявил, что визит в Сербию премьер-министра России предоставляет возможность обсудить стратегические отношения Москвы и Белграда. "Визит премьера РФ Дмитрия Медведева всегда имеет исключительное значение", — цитирует высказывание Стефановича ТАСС.Сербский премьер планирует посетить Москву 25 октября для участия в подписании соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Комментируя это событие, Стефанович выразил надежду на то, что на российском рынке появится больше сербских товаров.До переговоров президент Сербии Александр Вучич вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым посетили военный аэродром Батайница под Белградом. Там прошел парад в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов.