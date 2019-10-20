Звезда кино и театра Нонна Гришаева подумывает о кардинальных переменах в своей жизни. В частности, в своем имидже. Но прежде чем на что-то решиться, она решила узнать мнение своих подписчиков.

Звезда кино и театра Нонна Гришаева подумывает о кардинальных переменах в своей жизни. В частности, в своем имидже. Но прежде чем на что-то решиться, она решила узнать мнение своих подписчиков.Так, Гришаева устроила опрос в своем Instagram, опубликовав снимок со съемочной площадки программы "100янов шоу". В кадре Гришаева сидит за одним столом с автором передачи Юрием Стояновым и актером Александром Жигалкиным. Но главное фотографии то, что у Нонны длинные светлые волосы, уложенные в аккуратные локоны. В жизни же Гришаева предпочитает каштановый цвет.Снимок актриса подписала: "Я вот думаю, может, психануть и перекраситься в блондинку?".Подписчики отрегировали бурно. Большинство стали горячо отговаривать актрису, уверяя ее, что такие перемены будут вовсе не к лицу. Поклонницы пишут Гришаевой, что она очень органична с темными волосами, а вот образ блондинки превратит ее в "простушку". В какой-то момент Гришаева решила прервать дискуссию и успокоить фанатов."Друзья, без паники! Это была просто шутка", – написала Нонна.Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда актриса вводит своих поклонников в заблуждение. Ранее она поразила поклонников образом с короткой стрижкой и рыжими волосами.