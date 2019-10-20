Певица призналась, что в обычной жизни лишена налета звездности. По словам Татьяны Булановой, с ней запросто можно познакомиться в общественном транспорте или в очереди у прилавка.

Певицапризналась, что в обычной жизни лишена налета звездности. По словам ТатьяныБулановой, с ней запросто можно познакомиться в общественном транспорте или вочереди у прилавка.ТатьянуБуланову часто узнают на улице. Исполнительница привыкла к вниманию прохожих,которые всегда говорят ей комплименты. Между тем в такси артистке почти всегда удаетсясохранять инкогнито. Чтобы не смущать водителя, Татьяна прячет глаза подсолнцезащитными очками и молчит всю дорогу."Люди зрядумают, что Таня Буланова такая рафинированная фифа с личным водителем иохраной. Я и посуду мою, и за укропом на рынок хожу. И в троллейбусах езжу, и втрамваях – так же, как все..." – сказала вокалистка.Булановане скрывает, что боится одиночества. Певица обожает своих сыновей, Александра иНикиту, и опасается, что, создав свои семьи, они от нее отдалятся. Татьянарассчитывает, что в скором времени станет бабушкой – старший отпрыск звездывот-вот женится. Певица с удовольствием будет проводить время с внуком иливнучкой.А покаодинокими вечерами Татьяна Буланова смотрит фильмы по телевизору или сидит в Интернете.Вокалистка любит шерстить новостные сайты, узнавая о том, что творится в мире.Иногда Сеть так затягивает исполнительницу, что она проводит за компьютером всюночь.24 Сен 2019 в 2:29 PDTТатьянаБуланова разведена. Брак артистки с футбольным тренером Владиславом Радимовым распалсяв 2016 году. Артистка подумывает о новом замужестве, однако не понимает, гденайти хорошего мужчину."Чтобы ясогласилась выйти замуж, мой избранник должен очень сильно меня полюбить.Сегодня мое сердце свободно, но надеюсь, встречу достойного человека. Правда,даже не представляю где – по тусовкам хожу мало. Может, найду свою судьбу втроллейбусе? А почему нет? Я простая, добрая – не бойтесь, никого не пошлю.Подходите знакомиться!" – цитирует Татьяну Буланову .