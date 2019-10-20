Певица
призналась, что в обычной жизни лишена налета звездности. По словам Татьяны
Булановой, с ней запросто можно познакомиться в общественном транспорте или в
очереди у прилавка.
Певица
призналась, что в обычной жизни лишена налета звездности. По словам Татьяны
Булановой, с ней запросто можно познакомиться в общественном транспорте или в
очереди у прилавка.
Татьяну
Буланову часто узнают на улице. Исполнительница привыкла к вниманию прохожих,
которые всегда говорят ей комплименты. Между тем в такси артистке почти всегда удается
сохранять инкогнито. Чтобы не смущать водителя, Татьяна прячет глаза под
солнцезащитными очками и молчит всю дорогу.
"Люди зря
думают, что Таня Буланова такая рафинированная фифа с личным водителем и
охраной. Я и посуду мою, и за укропом на рынок хожу. И в троллейбусах езжу, и в
трамваях – так же, как все..." – сказала вокалистка.
Буланова
не скрывает, что боится одиночества. Певица обожает своих сыновей, Александра и
Никиту, и опасается, что, создав свои семьи, они от нее отдалятся. Татьяна
рассчитывает, что в скором времени станет бабушкой – старший отпрыск звезды
вот-вот женится. Певица с удовольствием будет проводить время с внуком или
внучкой.
А пока
одинокими вечерами Татьяна Буланова смотрит фильмы по телевизору или сидит в Интернете.
Вокалистка любит шерстить новостные сайты, узнавая о том, что творится в мире.
Иногда Сеть так затягивает исполнительницу, что она проводит за компьютером всю
ночь.
24 Сен 2019 в 2:29 PDT
Татьяна
Буланова разведена. Брак артистки с футбольным тренером Владиславом Радимовым распался
в 2016 году. Артистка подумывает о новом замужестве, однако не понимает, где
найти хорошего мужчину.
"Чтобы я
согласилась выйти замуж, мой избранник должен очень сильно меня полюбить.
Сегодня мое сердце свободно, но надеюсь, встречу достойного человека. Правда,
даже не представляю где – по тусовкам хожу мало. Может, найду свою судьбу в
троллейбусе? А почему нет? Я простая, добрая – не бойтесь, никого не пошлю.
Подходите знакомиться!" – цитирует Татьяну Буланову .