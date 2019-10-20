Позволивший нецензурную брань в адрес российского президента Владимира Путина грузинский журналист Георгий Габуния допрошен Генпрокуратурой Грузии. Его показания нужны были в рамках дела ..

Позволивший нецензурную брань в адрес российского президента Владимира Путина грузинский журналист Георгий Габуния допрошен Генпрокуратурой Грузии. Его показания нужны были в рамках дела о хищении на телеканале "Рустави-2", откуда Габунию недавно уволили.По информации СМИ, журналиста подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании. Сам он комментировать что-либо отказывается, ссылаясь на то, что следствие взяло с него подписку о неразглашении.