В американском Льюисвиле стартовал этап Международной лиги плавания. В первый день соревнований две победы одержал российский пловец Владимир Морозов.

В американском Льюисвиле стартовал этап Международной лиги плавания. В первый день соревнований две победы одержал российский пловец Владимир Морозов.Сначала Владимир выиграл заплыв на 50 метров брассом, показав время 26,15 секунды. Затем он победил на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,93 секунды.Кирилл Пригода стал третьим в соревнованиях на 50 метров брассом. Виктория Андрусенко также показала третий результат на 200-метровке кролем.