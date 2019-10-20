Поправка об отсрочке Brexit от экс-депутата правящей Консервативной партии Оливера Летвина принята, за нее проголосовали 322 депутата (против – 306).

Поправка об отсрочке Brexit от экс-депутата правящей Консервативной партии Оливера Летвина принята, за нее проголосовали 322 депутата (против – 306).Это поправка к предложению одобрить сделку с Евросоюзом лишило смысла голосование по соглашению (принять до выхода все законы, необходимые для "расставания" с ЕС), передает ТАСС.Однако позиция британского правительства не изменилась, страна выйдет из Евросоюза до 31 октября, заявил премьер Борис Джонсон. По его мнению, это лучший вариант для Соединенного Королевства и всей Европы, и жаль, что парламент не воспользовался возможности провести голосование по сущности сделки.Политик добавил, что в течение следующей недели Лондон предоставит законопроект о выходе из ЕС, передает "Интерфакс".В ответ лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд предупредил, что Джонсона ждет суд, если тот не попросит отсрочки Brexit (как и любого премьера, если он считает себя выше закона). Сам же Джонсон перед этим заявил, что никакой закон не заставит его обсуждать с Евросоюзом отсрочку, передает РИА Новости.