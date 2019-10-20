Следователи изъяли документы в конторе компании, на золотом прииске которой в Красноярском крае в субботу прорыв дамбы привел к гибели рабочих.

Следователи изъяли документы в конторе компании, на золотом прииске которой в Красноярском крае в субботу прорыв дамбы привел к гибели рабочих. В подразделении холдинга "Сибзолото" получены бухгалтерская и техническая документация и личные дела сотрудников.Ведется расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, пишет РИА Новости.Пока известно о 15 погибших. Спасатели ищут еще шестерых человек. Как рассказал председатель правительства края Юрий Лапшин, семеро рабочих, считавшихся пропавшими без вести, нашлись живыми. Они помогали спасателям в поисковых работах.Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с гибелью людей. Президент Сербии Александр Вучич также соболезнует России в связи с трагедией.В два часа ночи по московскому времени у поселка Щетинкино на реке Сейба сель накрыл два общежития временного типа. Понедельник, 21 октября, объявлен в крае днем траура.