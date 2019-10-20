Спасатели продолжили поиски шестерых рабочих золотодобывающего предприятия в Красноярском крае. Обследованы две тысячи квадратных метров территории. Операции мешает плохая погода. В регионе туман, снег и холод. В самом Красноярске ведется опознание жертв трагедии. Она унесла жизни 15 человек. Кто виновен в их гибели, выясняют следователи.

Спасатели продолжили поиски шестерых рабочих золотодобывающего предприятия в Красноярском крае. Обследованы две тысячи квадратных метров территории. Операции мешает плохая погода. В регионе туман, снег и холод. В самом Красноярске ведется опознание жертв трагедии. Она унесла жизни 15 человек. Кто виновен в их гибели, выясняют следователи.На месте происшествия поисково-спасательная операция идет в круглосуточном режиме. Кинологические отряды и спасатели в гидрокостюмах обследуют район затопления. Несколько человек остаются в списках пропавших без вести. Людей ищут в радиусе 9 километров.Небольшой поселок старателей буквально смыло. Поток был такой силы, что выворачивал все на своем пути (вот, например, лежит снесенная электроопора), а дома превращались в щепки. Волна полностью уничтожила пять домов. В них проживали около 80 человек – это почти половина всех, кто работал в артели. На заработки сюда ехали из разных регионов страны. Большинство выживших уже эвакуированы с места катастрофы.Пострадавшим и погибшим компания "Сибзолото", которой принадлежала артель, обещает оказать материальную помощь. Как говорят сами рабочие, до этого компания на них явно экономила. Люди жили в хлипких бараках, бытовые условия самые примитивные. За дамбой, со слов рабочих, тоже не следили.Уже установлено, что дамба была возведена с нарушениями. Документов об этом сооружении нет ни в одном реестре."Дамба обеспечивала технологический процесс предприятия. Сейчас мы разбираемся в ее возведении. Эту задачу поставил губернатор, этот вопрос находится на контроле Ростехнадзора", — комментирует ситуацию начальник ГУ МЧС по Республике Хакасия Александр Мулл.Износ конструкции плотины — одна из основных версий произошедшего. Следователи изъяли документацию в офисе золотодобывающей компании. На место ЧП сегодня прибыли и представители Роструда. Деятельность фирмы, чьи методы работы привели к человеческим жертвам, изучат всесторонне.