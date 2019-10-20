По долгу профессии звездам отечественной эстрады надлежит выглядеть безупречно. А это значит бесконечные диеты и ограничения в еде, спорт и другие прелести ЗОЖа. Неудивительно, что у ..

По долгу профессии звездам отечественной эстрады надлежит выглядеть безупречно. А это значит бесконечные диеты и ограничения в еде, спорт и другие "прелести" ЗОЖа. Неудивительно, что у некоторых из них все же случаются срывы. И Сергей Лазарев – не исключение!Артист всегда мог похвастаться стальным прессом и безупречной фигурой, которая, наверняка, является результатом постоянной работы в спортзале и предпочтением правильно питания. Но в большом аппетитном бургере после тяжелого трудового дня певец отказать себе не смог! О чем сообщил фанатам в своем микроблоге в Instagram."Оно мне нАдА!!!???? Я ж за ЗОЖ!! #психанул #заслужил #одинбургервсего #бургер #загрузочныйдень после концерта в Губкинском зашли перекусить..", – написал певец в комментариях к фото с тем самым бургером (орфография и пунктуация сохранены).Read more: https://7days.ru/news/psikhanul-sergey-lazarev-narushil-dietu.htm#ixzz62sXY79MCНовость дополняется.