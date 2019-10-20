В Японии прошел второй четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка мира по регби. Действующие обладатели титула сильнейшей сборной мира из Новой Зеландии встречались с четвертой командой мирового рейтинга – регбистами Ирландии. Чемпионы выиграли с разгромным счетом 46:14.

В Японии прошел второй четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка мира по регби. Действующие обладатели титула сильнейшей сборной мира из Новой Зеландии встречались с четвертой командой мирового рейтинга – регбистами Ирландии. Первый тайм чемпионы выиграли "всухую" (22:0), а во втором довели дело до разгромной победы – 46:14.На поле в составе "Олл Блэкс", как называют сборную Новой Зеландии поклонники, блистали Смит, заработавший две попытки, и Моунга, который отличился на реализации и со штрафного. Надо признать, что чемпионы во второй половине встречи несколько сбавили обороты и ирландцы смогли "размочить" почти неприличный для матчей такого уровня счет.