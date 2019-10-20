Синоптики рассказали, чем было вызвано аномальное потепление этой осенью.

Синоптики рассказали, чем было вызвано аномальное потепление этой осенью. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что превышение октябрьской климатической нормы на 7-8 градусов обусловлено антициклоном, который стоит высоко, и потому долго держится.Ветра в нем почти нет, однако в центр России идут потоки теплого воздуха с юга, юго-запада и юго-востока, передает РИА Новости. Вплоть до 22 октября продержится температура плюс 11 – плюс 16 градусов.Такие устойчивые циклоны для октября не характерны, однако, как отмечает Вильфанд, их приход уже становится тенденцией. В прошлом году в Москве также была аномально теплая осень. Это можно объяснить глобальным потеплением климата, считает специалист.