Примадонна отечественной эстрады – известная модница. Алла Пугачева не боится экспериментировать, подбирая наряд.

Примадоннаотечественной эстрады – известная модница. Алла Пугачева не боится экспериментировать,подбирая наряд.В свои70 лет артистка выглядит намного моложе своих сверстниц. 70-летняя Алла Пугачеватщательно следит за своей внешностью и подбирает одежду, которая подчеркиваетдостоинства фигуры и скрывает ее недостатки.Так накануне,например, в Сети "всплыло" редкое фото Аллы Пугачевой. Кадр был сделаннесколько месяцев назад в московском ресторане "Ветерок". Артистка запечатленас приятельницей на фоне камина.Примадоннаотечественной эстрады обречена в черный комбинезон с короткими шортами.Поверх Алла Пугачева надела платье из темной прозрачной ткани. Длинная юбканаряда скрывает возрастные изменения кожи, с одной стороны, с другой– демонстрирует стройность ножек звезды. Колени прикрыла высокимисапогами-ботфортами, так как именно эта часть тела предательски выдает возраст.Многие интернет-обывателихвалили наряд знаменитости. Артистку осыпали комплиментами. Между тем были ите, кому показалось, что образ не соответствует возрасту исполнительницы.18 Окт 2019 в 11:59 PDT"Аллочкавсегда красавица😘🐻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Всему свое время. Перебор!!","Чтоб я так выглядела в 70", "👍🏻👏 Наряд просто вауууу", "АПугачева все -таки КУКОЛКА!", "Надо уходить вовремя!! Чтобы помнили молодой икрасивой!!", "Бабушка, расправьте плечи и подбородочек повыше!)🙌🙌🙌❤️❤️❤️", "Снять юбку и вперед вботфортах и шортиках !🔥👏", – писали поклонники .