Примадонна
отечественной эстрады – известная модница. Алла Пугачева не боится экспериментировать,
подбирая наряд.
Примадонна
отечественной эстрады – известная модница. Алла Пугачева не боится экспериментировать,
подбирая наряд.
В свои
70 лет артистка выглядит намного моложе своих сверстниц. 70-летняя Алла Пугачева
тщательно следит за своей внешностью и подбирает одежду, которая подчеркивает
достоинства фигуры и скрывает ее недостатки.
Так накануне,
например, в Сети "всплыло" редкое фото Аллы Пугачевой. Кадр был сделан
несколько месяцев назад в московском ресторане "Ветерок". Артистка запечатлена
с приятельницей на фоне камина.
Примадонна
отечественной эстрады обречена в черный комбинезон с короткими шортами.
Поверх Алла Пугачева надела платье из темной прозрачной ткани. Длинная юбка
наряда скрывает возрастные изменения кожи, с одной стороны, с другой
– демонстрирует стройность ножек звезды. Колени прикрыла высокими
сапогами-ботфортами, так как именно эта часть тела предательски выдает возраст.
Многие интернет-обыватели
хвалили наряд знаменитости. Артистку осыпали комплиментами. Между тем были и
те, кому показалось, что образ не соответствует возрасту исполнительницы.
18 Окт 2019 в 11:59 PDT
"Аллочка
всегда красавица😘🐻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Всему свое время. Перебор!!",
"Чтоб я так выглядела в 70", "👍🏻👏 Наряд просто вауууу", "А
Пугачева все -таки КУКОЛКА!", "Надо уходить вовремя!! Чтобы помнили молодой и
красивой!!", "Бабушка, расправьте плечи и подбородочек повыше!)🙌🙌🙌❤️❤️❤️", "Снять юбку и вперед в
ботфортах и шортиках !🔥👏", – писали поклонники .