Известные пранкеры Вован и Лексус сыграли плохую службу телеведущей. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что теперь Ксения Собчак может оказаться в списке персон нон-грата в Соединенных Штатах.

Известные пранкеры Вован и Лексус сыграли плохуюслужбу телеведущей. Членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян считает, что теперь Ксения Собчак может оказаться в списке персоннон-грата в Соединенных Штатах.Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров ранее связались сгубернатором Аляски Майком Данливи. Беседа состоялась давно, но опубликовали наYouTube-канале Vovan222prank они ее только сейчас. Они представились ВладимиромГройсманом, бывшим премьером Украины, а также послом этой страны в США ВалериемЧалым.Вован и Лексус сообщили Данливи о подготовке в России референдумапо "возвращению Аляски" под власть Москвы. Также губернатор услышал от "украинских политиков", что вестиего будет журналистка Ксения Собчак."Коварные ребята Вован и Лексус поставили под удар спецслужб США. А вдруг она теперь туда поедет, а под еефамилией на границе будет высвечиваться красным, что это лицо неблагонадежное?",– обеспокоен Вадим Манукян. "Кто его знает, что там передал губернатор Аляскиспецслужбам в Вашингтоне, а он ведь очень обещал это сделать", – добавилсобеседник "Дни.ру".По мнению эксперта, реакцию на этотпранк трудно представить. Можно предположить, что она будет негативной. "В общем,теперь в США Ксения Собчак, похоже, будет проходить под кодовым названием "сепарпо Аляске", – заключил Манукян.