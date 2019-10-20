Известные пранкеры Вован и Лексус сыграли плохую
службу телеведущей. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян считает, что теперь Ксения Собчак может оказаться в списке персон
нон-грата в Соединенных Штатах.
Известные пранкеры Вован и Лексус сыграли плохую
службу телеведущей. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян считает, что теперь Ксения Собчак может оказаться в списке персон
нон-грата в Соединенных Штатах.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров ранее связались с
губернатором Аляски Майком Данливи. Беседа состоялась давно, но опубликовали на
YouTube-канале Vovan222prank они ее только сейчас. Они представились Владимиром
Гройсманом, бывшим премьером Украины, а также послом этой страны в США Валерием
Чалым.
Вован и Лексус сообщили Данливи о подготовке в России референдума
по "возвращению Аляски" под власть Москвы. Также губернатор услышал от "украинских политиков", что вести
его будет журналистка Ксения Собчак.
"Коварные ребята Вован и Лексус поставили под удар спецслужб США. А вдруг она теперь туда поедет, а под ее
фамилией на границе будет высвечиваться красным, что это лицо неблагонадежное?",
– обеспокоен Вадим Манукян. "Кто его знает, что там передал губернатор Аляски
спецслужбам в Вашингтоне, а он ведь очень обещал это сделать", – добавил
собеседник "Дни.ру".
По мнению эксперта, реакцию на этот
пранк трудно представить. Можно предположить, что она будет негативной. "В общем,
теперь в США Ксения Собчак, похоже, будет проходить под кодовым названием "сепар
по Аляске", – заключил Манукян.