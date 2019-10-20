Младший сын Юлии Барановской питает страсть к экзотическим домашним животным. Телеведущая не рада такому увлечению отпрыска.

Младший сынЮлии Барановской питает страсть к экзотическим домашним животным. Телеведущая нерада такому увлечению отпрыска.На дняхсемилетний Арсений принес домой виноградную улитку. Моллюска наследник ЮлииБарановской подобрал на улице. Мальчик поселил нового друга у себя и дал емукличку Ягодка.Юлия Барановскаяновому жильцу в своей квартире была не рада. Недовольство телеведущей усилилось,когда она узнала, что ребенок приволок еще и лягушку Капельку. Живность вызвалаотвращение у звезды."Зачемты это домой принес? И как зовут эту прелесть? – с иронией поинтересоваласьЮлия Барановская у сына. – То есть это мы вот это теперь Ягодками называем? Таки живем...".Отметим,что сын не в первый раз преподносит подобный сюрприз теледиве. Прошлой весной,например, Арсений целый месяц скрывал в своей комнате улиток, которых унес свыставки.Младшийотпрыск растет очень любознательным. Ребенок давно мечтает о террариумесо змеей. Телеведущая воплощать в жизнь грезы Арсения не спешит, она оченьбоится пресмыкающихся. Как-то с подачи наследника Юлия попыталась подружитьсясо змеей, но у нее ничего не вышло – все закончилось истерикой теледивы.Междутем, желание Арсения частично было исполнено Эмином Агаларовым. С разрешенияпевца одна из змей "Океанариума" теперь находится под патронажем сына