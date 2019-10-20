Младший сын
Юлии Барановской питает страсть к экзотическим домашним животным. Телеведущая не
рада такому увлечению отпрыска.
Младший сын
Юлии Барановской питает страсть к экзотическим домашним животным. Телеведущая не
рада такому увлечению отпрыска.
На днях
семилетний Арсений принес домой виноградную улитку. Моллюска наследник Юлии
Барановской подобрал на улице. Мальчик поселил нового друга у себя и дал ему
кличку Ягодка.
Юлия Барановская
новому жильцу в своей квартире была не рада. Недовольство телеведущей усилилось,
когда она узнала, что ребенок приволок еще и лягушку Капельку. Живность вызвала
отвращение у звезды.
"Зачем
ты это домой принес? И как зовут эту прелесть? – с иронией поинтересовалась
Юлия Барановская у сына. – То есть это мы вот это теперь Ягодками называем? Так
и живем...".
Отметим,
что сын не в первый раз преподносит подобный сюрприз теледиве. Прошлой весной,
например, Арсений целый месяц скрывал в своей комнате улиток, которых унес с
выставки.
Младший
отпрыск растет очень любознательным. Ребенок давно мечтает о террариуме
со змеей. Телеведущая воплощать в жизнь грезы Арсения не спешит, она очень
боится пресмыкающихся. Как-то с подачи наследника Юлия попыталась подружиться
со змеей, но у нее ничего не вышло – все закончилось истерикой теледивы.
Между
тем, желание Арсения частично было исполнено Эмином Агаларовым. С разрешения
певца одна из змей "Океанариума" теперь находится под патронажем сына