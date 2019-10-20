В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тампа-Бэй Лайтнинг на льду домашней Амали-Арены проиграла команде Колорадо Эвеланш со счетом 2:6 (1:1, 0:3, 1:2).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали-Арены" проиграла команде "Колорадо Эвеланш" со счетом 2:6 (1:1, 0:3, 1:2).У победителей встречи хет-трик оформил Тайсон Джост (4-я, 24-я, 26-я минуты) и по разу отличились Габриэль Ландеског (26), Назем Кадри (47) и Микко Рантанен (55), а у хозяев льда шайбы забросили Янни Гурд (18) и Виктор Хедман (52).Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров не реализовал буллит и завершил встречу с показателем полезности "-2", у его одноклубника Михаила Сергачева "-1", а голкипер Андрей Василевский отразил 18 из 24 бросков по своим воротам."Колорадо" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 15 очками вышел в лидеры Западной конференции, а "Тампа" расположилась на девятой строчке на Востоке. Имея в активе девять очков.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Эвеланш" во вторник, 22 октября, на выезде сыграет с "Сент-Луисом", а "Лайтнинг" 24 октября примет "Питтсбург".