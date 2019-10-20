Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, заявил изданию Апостроф, что новые оружейные разработки Украины вполне способны конкурировать с российскими.

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, заявил изданию "Апостроф", что новые оружейные разработки Украины вполне способны конкурировать с российскими.Как отметил Згурец, данные разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина".Эксперт в качестве примера упомянул семейство реактивных снарядов "Тайфун", которые, по заверениям эксперта, могут поражать цели на 20 километров дальше, нежели реактивная система залпового огня "Град".Также Згурец рассказал о системе управления комплексом "Гром-2", разрабатываемой в рамках проекта IT-артиллерии – программного обеспечения, которое способно превратить системы поражения в ударно-разведывательные комплексы.