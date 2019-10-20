Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с ирландцем Конором Макгрегором в социальной сети Twitter.
Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с ирландцем Конором Макгрегором в социальной сети Twitter.
Нурмагомедов в комментариях под одним из постов Макгрегора написал: "Это фиаско, алкаш".
Это фиаско алкаш