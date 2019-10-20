В Барселоне популярная среди туристов пешеходная улица Рамбла превратилась в арену беспорядков. Полиция пытается вытеснить протестующих, чтобы разобрать баррикады.

В Барселоне популярная среди туристов пешеходная улица Рамбла превратилась в арену беспорядков. Полиция пытается вытеснить протестующих, чтобы разобрать баррикады. Слышны сирены экстренных служб. Зачинщиков беспорядков разгоняют резиновыми пулями, некоторых задерживают.Массовая демонстрация в поддержку каталонских политиков прошла и в Мадриде. Там в ходе столкновений с полицией пострадали около 30 человек, передает телеканал "Россия 24".Акции протеста охватили Каталонию 14 октября после решения Верховного суда Испании. Он приговорил к тюремным срокам до 13 лет политиков, которые в 2017 году организовали референдум о независимости Каталонии. Испанские власти тогда объявили голосование незаконным.