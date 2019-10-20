Прямо возле здания МинОбороны на Фрунзенской набережной произошла авария. Девушка ехала за рулем каршеринга и наехала на несколько бордюров. В результате этого машина перевернулась. ЧП ..

Прямо возле здания МинОбороны на Фрунзенской набережной произошла авария. Девушка ехала за рулем каршеринга и наехала на несколько бордюров.В результате этого машина перевернулась. ЧП случилось на глазах у участниках велопробега. Девушка, находившаяся за рулем авто, была экстренно доставлена в больницу, пишет телеграм-канал "Hue".