В Екатеринбурге двое рабочих оказались под завалами после обрушения грунта.

В Екатеринбурге двое рабочих оказались под завалами после обрушения грунта. Они вели земляные работы. ЧП произошло в микрорайоне Академический вечером 19 октября, передает телеканал "Россия 24".На место происшествия прибыли спасатели. Они специальными средствами вскрывают грунт, чтобы найти пострадавших. Началась доследственная проверка по делу о возможных нарушениях требований охраны труда. Причины ЧП еще предстоит выяснить.