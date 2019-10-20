Пожар потушили, пострадавших нет

Ранним утром 20 октября в Коврове горел Октябрьский рынок.Как сообщает ГУ МЧС по Владимирской области, в 04-04 20 октября в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре о пожаре в торговом помещении по адресу: г. Ковров, ул. Лопатина, 11. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.В общей сложности горело 15 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось четыре единицы техники, 18 человек.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! При необходимости можно обратиться на телефон доверия 8(4922) 39-99-99. Телефон спасения - «01» или «101».