Утром в здании Октябрьского рынка произошел пожар.

Утром, около четырех часов утра, пожарным поступило сообщение о возгорании в торговом помещении по адресу: г. Ковров, ул Лопатина, 11.Спустя считанные минуты спасатели уже работали на месте происшествия.Через несколько минут пожар был полностью ликвидирован. По информации областного МЧС - общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, пострадавших нет. К ликвидация последствий пожара привлекалось 18 человек и 4 единицы техники. Причины возгорания еще предстоит установить специалистам.(Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)