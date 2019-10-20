Вечером в субботу, 19 октября, в Мадриде произошли столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста против приговора политикам Каталонии, причастным к проведению референдума о независимости.

Вечером в субботу, 19 октября, в Мадриде произошли столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста против приговора политикам Каталонии, причастным к проведению референдума о независимости. Об этом сообщило агентство Efe.По официальным данным, в митинге с требованием амнистии, прошедшем в центре столицы Испании приняли участие порядка 4 тысяч человек. Затем группа радикалов, перекрыв улицу Гран Виа в районе площади Кальяо, начала забрасывать полицию различными предметами, а также переворачивать столы и стулья, стоявшие на улице перед кафе. Страхам порядка пришлось применить силу. В целях безопасности магазины Fnac и Corte Ingles, расположенные в районе, были закрыты.По сведениям El País, не менее 13 человек (в том числе трое полицейских) получили травмы. Один человек был задержан, передает РИА Новости.После объявления приговора политикам Каталонии это первое столкновение между полицией и протестующими в Мадриде.Беспорядки продолжаются с начала недели в нескольких городах Каталонии, самое жесткое противостояние – в Барселоне. В настоящее время там продолжается акция рядом со зданием представительства Национальной полиции.Митинги, беспорядки, перекрытия дорог и железнодорожных путей начались в Каталонии 14 октября. Тогда Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению референдума о независимости в 2017 году. Девять человек признали виновными в мятеже, они получили от 9 до 13 лет лишения свободы. Трех человек признали виновными в неподчинении и приговорили к штрафу.С начала недели в результате столкновений в различных городах Каталонии пострадали свыше 800 человек, в том числе более 300 полицейских. 180 человек были задержаны. 11 из них находятся в предварительном заключении до суда.