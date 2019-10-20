В Портленде, штат Орегон, школьный тренер обезоружил ученика с дробовиком при помощи объятий.

В Портленде, штат Орегон, школьный тренер обезоружил ученика с дробовиком при помощи объятий.Это произошло еще в мае, однако запись с камеры наблюдения опубликовали только сейчас. Парень принес в школу оружие и попытался зайти с ним в одну из аудиторий. Однако навстречу вышел тренер. Он внезапно обнял студента, крепко прижав к себе, и попытался успокоить. Тот ответил на объятие, отпустил дробовик, и трагедии удалось избежать.Позже выяснилось, что студент страдал психическим расстройством. Он получил три года условно, сообщает телеканал "Россия 24".