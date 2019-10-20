В турецкой провинции Анталья произошла очередная трагедия – погибла пятилетняя девочка из России. Семья малышке – родители и брат, отдыхали на курорте в городе Кемер. Чтобы развлечь ..

В турецкой провинции Анталья произошла очередная трагедия – погибла пятилетняя девочка из России. Семья малышке – родители и брат, отдыхали на курорте в городе Кемер.Чтобы развлечь детей, они арендовали трехместный электрический велосипед и отправились на нем до каньона Гейнюк На горной дороге глава семейства не справился с управлением, велосипед упал в пропасть. Родители и их десятилетний сын отделались ушибами, а пятилетняя девочка получила тяжелые травмы. К приезду врачей малышка была уже очень слаба и скончалась буквально на руках у медиков.