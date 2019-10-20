В одной из больниц Болгарии медики потеряли 70-летнюю пациентку во время обследования и шесть часов искали ее. По словам ее дочери, Асенка Христова отправилась в больницу в городе Павликени для обследования по поводу заболевания легких и пропала. Забеспокоившись, женщина отправилась на поиски.

В одной из больниц Болгарии медики потеряли 70-летнюю пациентку во время обследования и шесть часов искали ее. По словам ее дочери, Асенка Христова отправилась в больницу в городе Павликени для обследования по поводу заболевания легких и пропала. Забеспокоившись, женщина отправилась на поиски.Врачи также были в замешательстве, сообщает болгарский телеканал "Нова". В итоге и родные, и медики обратились в полицию с заявлениями об исчезновении пациентки. Возникло предположение, что женщине поставили диагноз, который напугал ее, после чего она самовольно покинула медучреждение.Однако через шесть часов Христову нашли в запертом рентгеновском кабинете, где установлен томограф. Услышав стук каблуков в коридоре и увидев, что за дверью загорелся свет, она начала кричать и звать на помощь.По словам врачей, столь длительное пребывание пациентки в томографе не было опасным для нее, так как аппарат был выключен. Больница рассматривает возможность расторжения трудового договора с провинившимся лаборантом. Христова проходит лечение в больнице в Софии и идет на поправку, а ее родственники намерены подать в суд на администрацию больницы в Павликени.