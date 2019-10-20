Президент Владимир Зеленский и его окружение все последние месяцы водили украинцев за нос. Реальные намерения новых властей оказались полностью противоположны их обещаниям.

Президент Владимир Зеленский и его окружение все последние месяцы водили украинцев за нос. Реальные намерения новых властей оказались полностью противоположны их обещаниям.Официальный Киев давал понять, что готов делать шаги к урегулированию в Донбассе и начать с разведения войск. 1 октября представители украинской власти подписали "формулу Штайнмайера", где прописан пункт об отводе подразделений.Сам Зеленский во время предвыборной кампании обещал украинцам мир. Но неспособность Киева обеспечить разведение войск заставила экспертов усомниться: действительно ли новый украинский лидер хочет закончить войну?По мнению политолога Михаила Погребинского, на самом деле президент разведения войск не хочет. Это ставит крест на любых попытках дипломатического урегулирования конфликта.Эксперт сомневается, что несколько десятков националистов могли помешать Киеву отвести подразделения с линии фронта. "Ну, вы можете себе представить, что стоит армейский корпус или какая-то дивизия, которая не может провести разграничение?!" – недоумевает политолог.По его словам, украинцы поняли, что достижение мира не является приоритетом для . "Они засомневались, что он реально хочет, поскольку он как-то странно себя повел", – сказал Погребинский в эфире телеканал NewsOne.Журналисты в своей оценке пошли еще дальше, по сути назвав Зеленского аферистом. "Погребинский разоблачил аферу Зеленского с разведением войск" – с таким заголовком вышел материал в издании "ПолитНавигатор".Отвод подразделений должен был начаться 7 октября. Однако украинские националисты сорвали процесс. Они обвинили в "капитуляции" перед Россией.